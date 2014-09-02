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02 сентября 2014, 06:15

Спорт

В Риме прошел межрелигиозный миротворческий футбольный матч

В Риме прошел межрелигиозный миротворческий футбольный матч

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Папа Римский организовал матч на Олимпийском стадионе в Риме, в котором приняли участие футболисты разных вероисповеданий. На встречу приехали, в том числе Диего Марадона, Роберто Баджо, Джанлуиджи Буффон, Зинедин Зидан, Лионель Месси, Неймар и Андрей Шевченко.

Команда экс-футболиста Хавьера Санетти взяла верх над сборной Папы Римского Франциска со счетом 6:3. Сам понтифик в течение многих лет является болельщиком аргентинского клуба "Сан-Лоренсо".

На матче Папа Римский не присутствовал, но перед началом игры на стадионе транслировалось его видеообращение к футболистам и зрителям, передает телеканал "Москва 24".
Ксения Чепенко новости Роман Карлов Папа Римский футбольные матчи
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