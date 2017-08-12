В Коломенском открылась самая большая в стране ярмарка меда

Москвичей ждут в Коломенском. Там открылась самая масштабная в стране ярмарка меда, сообщает телеканал "Москва 24".

На прилавках более тысячи тонн различных видов продуктов пчеловодства. В столицу съехались более 300 производителей. Кроме традиционных видов меда, представят особые сорта – королевская акация, каштановый, из верблюжьей колючки и многие другие. Посетители смогут попробовать каждый из видов. По словам организаторов, вся продукция прошла ветеринарный контроль и проверку всех необходимых документов. Ярмарка приурочена к Медовому Спасу, который православные отметят 14 августа. Добраться до торговой площадки можно на бесплатном автобусе от станции метро "Коломенская".