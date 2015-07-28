Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля 2015, 10:16

Шоу-бизнес

Росимущество возобновит сбыт конфиската осенью по новым правилам

Росимущество возобновит сбыт конфиската осенью по новым правилам

Во вторник в столице ожидаются ливни с грозами, местами град

Константин Цыганков рассказал о причинах роста курса евро

В Москве начали устанавливать таблички "Работает эвакуатор"

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины от удара молнии

Президент России посетил восстановленный храм в честь князя Владимира

Из-за дождя коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы

За два дня в столице выпадет треть месячной нормы осадков

В Твери из-за сильного ливня затопило несколько улиц

В столице от удара молнии погиб мужчина

Росимущество готовится к сбыту конфиската. Одежда, обувь, мебель, автомобили, шубы и электроника будут продаваться по новым правилам. Главные изменения должны коснуться способов реализации арестованного имущества. Новый принцип - проведение публичных торгов на онлайн-аукционах. Ранее продавали через уполномоченных поверенных лиц. Принятие поправок в федеральный закон ожидается осенью. Сейчас Росимущество пополняет базу новыми объектами для продажи. Планируется выставлять их по рыночным ценам, сообщает телеканал "Москва 24".
Илья Федоровцев Росимущество конфискат сбыт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика