Росимущество возобновит сбыт конфиската осенью по новым правилам

Росимущество готовится к сбыту конфиската. Одежда, обувь, мебель, автомобили, шубы и электроника будут продаваться по новым правилам. Главные изменения должны коснуться способов реализации арестованного имущества. Новый принцип - проведение публичных торгов на онлайн-аукционах. Ранее продавали через уполномоченных поверенных лиц. Принятие поправок в федеральный закон ожидается осенью. Сейчас Росимущество пополняет базу новыми объектами для продажи. Планируется выставлять их по рыночным ценам, сообщает телеканал "Москва 24".