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Новости

27 сентября 2012, 12:43

В парке Горького открывается обсерватория

В парке Горького открывается обсерватория

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Сегодня впервые после двадцатилетнего перерыва открывается обсерватория в парке Горького. Масштабная реконструкция продолжалась почти полгода. За это время перестроили купол, управлять которым теперь можно при помощи пульта, а также установили новое оборудование.

Смотреть на звезды посетители буду через зеркально-линзовый телескоп, дающий восьмисоткратное увеличение. Лекции посетителям будут читать сотрудники Московского планетария. Цена входного билета в обсерваторию - 50 рублей.
Илья Федоровцев новости обсерватория ЦПКиО имени Горького
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