В парке Горького открывается обсерватория

Сегодня впервые после двадцатилетнего перерыва открывается обсерватория в парке Горького. Масштабная реконструкция продолжалась почти полгода. За это время перестроили купол, управлять которым теперь можно при помощи пульта, а также установили новое оборудование.

Смотреть на звезды посетители буду через зеркально-линзовый телескоп, дающий восьмисоткратное увеличение. Лекции посетителям будут читать сотрудники Московского планетария. Цена входного билета в обсерваторию - 50 рублей.