В субботу в столице состоится Ночной забег. Маршрут пройдет по набережной Москвы-реки, протяженность дистанции - 10 километров, начало - в 22.30. Те, кто уверен в своих силах, перед стартом смогут еще и потанцевать, специально для этого будет установлена сцена и организовано световое шоу, передает телеканал "Москва 24".

Ночной забег является очередным этапом подготовки спортсменов и любителей к Московскому марафону, который состоится в сентябре.