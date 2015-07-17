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17 июля 2015, 11:17

Спорт

В субботу в столице состоится Ночной забег

В субботу в столице состоится Ночной забег

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В субботу в столице состоится Ночной забег. Маршрут пройдет по набережной Москвы-реки, протяженность дистанции - 10 километров, начало - в 22.30. Те, кто уверен в своих силах, перед стартом смогут еще и потанцевать, специально для этого будет установлена сцена и организовано световое шоу, передает телеканал "Москва 24".

Ночной забег является очередным этапом подготовки спортсменов и любителей к Московскому марафону, который состоится в сентябре.
Илья Федоровцев набережные новости ночной забег
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