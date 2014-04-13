Форма поиска по сайту

13 апреля 2014, 11:20

ФМС направила в Крым 90 тысяч паспортов

Миграционная служба России направила в Крым партию паспортов, сообщает телеканал "Москва 24". По данным ФМС, 200 тысяч жителей республики подали заявления на получение новых документов, сотрудники ведомства оформили 140 тысяч паспортов, отправили на полуостров 90 тысяч.

Как ожидается, переходный период продлится около трех месяцев, за это время миграционная служба России обещает обеспечить паспортами всех жителей Крыма. По предварительным подсчетам, эту процедуру пройдут около 1,5 миллиона человек.
Илья Федоровцев Крым российские паспорта

