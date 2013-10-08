Форма поиска по сайту

08 октября 2013, 15:15

Москвичи могут придумать имя для детеныша гориллы из зоопарка

Москвичи могут придумать имя для детеныша гориллы из зоопарка

Московский зоопарк предлагает своим посетителям придумать имя для детеныша гориллы. Конкурс в социальной сети Facebook объявила администрация столичного зоосада. Оставлять свои комментарии можно под фото на страничке. Среди предложенных вариантов есть имена: Габриэль, Коко, Zara, Афина, Рилла и Ева.

Недавно у 14-летней гориллы, которая приехала в московский зоопарк летом прошлого года, родился детеныш. Маму с детенышем можно увидеть во внутренних помещениях павильона "Обезьяны".
Сюжет: Как работает столичный зоопарк
новости гориллы зоопарки имена

