На площади Революции откроют ледяную купель

Сегодня у православных Крещенский сочельник. По традиции, проходят торжественные службы, во время которых совершается чин освящения воды. В храме Христа Спасителя богослужение провел патриарх Кирилл.



Еще один символ праздника – крещенские купания. Верующие готовы окунуться в проруби. Всего в столице оборудовали более полусотни площадок. В Центральном округе окунуться можно будет на площади Революции, передает телеканал "Москва 24".