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Новости

16 февраля 2013, 15:46

Ущерб от падения метеорита на Урале составил более миллиарда рублей

Ущерб от падения метеорита на Урале составил более миллиарда рублей

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От падения осколков метеорита на Урале пострадали почти 1200 человек, причем 40 из них остаются в больницах Челябинской области. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное и средней степени тяжести. Почти у всех раненых ушибы и порезы от разбитых стекол. Ударной волной оконные стекла повыбивало в сотнях жилых и производственных зданиях.

Ущерб, по предварительным оценкам, составляет более миллиарда рублей. В восстановительных работах заняты около 30 тысяч человек. Разрушенные школы и детсады обещают открыть в предстоящий понедельник.
Елена Силуянова новости метеорит Челябинск
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