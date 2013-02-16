Ущерб от падения метеорита на Урале составил более миллиарда рублей

От падения осколков метеорита на Урале пострадали почти 1200 человек, причем 40 из них остаются в больницах Челябинской области. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное и средней степени тяжести. Почти у всех раненых ушибы и порезы от разбитых стекол. Ударной волной оконные стекла повыбивало в сотнях жилых и производственных зданиях.

Ущерб, по предварительным оценкам, составляет более миллиарда рублей. В восстановительных работах заняты около 30 тысяч человек. Разрушенные школы и детсады обещают открыть в предстоящий понедельник.