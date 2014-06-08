Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня 2014, 14:45

Политика

Резник: Праймериз - хорошая традиция, которая зарождается в Москве

Резник: Праймериз - хорошая традиция, которая зарождается в Москве

Победа на праймериз не гарантирует успеха на основных выборах

Михаил Швыдкой принял участие в предварительных выборах в МГД

Окончательные результаты праймериз объявят 10 июня

Праймериз в Москве удались - Сергей Собянин

Небольшая очередь выстроилась на избирательном участке № 471 в ЦАО

Праймериз должен развиваться и дальше - москвичи

Первые данные о явке избирателей на праймериз сообщат в 16.00

Процедура праймериз не отличается от обычных выборов

Сергей Собянин проголосовал на праймериз в Мосгордуму

Народный артист России Илья Резник проголосовал на праймериз в Мосгордуму в школе на юго-западе столицы, сообщает телеканал "Москва 24".

"На праймериз собирается мнение, информация о платформе кандидата еще задолго до настоящих выборов. Думаю, это хорошая традиция, которая зарождается в Москве", - сказал Резник.

Предварительные выборы кандидатов в депутаты Мосгордумы проходят без нарушений, говорят организаторы. На всех участках работают наблюдатели, а за порядком следят сотрудники полиции. Промежуточные данные по явке обещают назвать в течение часа.

Праймериз проводятся в России впервые. Если московский опыт оправдает ожидания, то подобный механизм будет использован в других регионах и на разных уровнях.
Сюжет: Праймериз перед выборами в Мосгордуму
Елена Силуянова новости Илья Резник праймериз предварительное голосование власть избирательные участки
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика