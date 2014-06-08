Резник: Праймериз - хорошая традиция, которая зарождается в Москве

Народный артист России Илья Резник проголосовал на праймериз в Мосгордуму в школе на юго-западе столицы, сообщает телеканал "Москва 24".

"На праймериз собирается мнение, информация о платформе кандидата еще задолго до настоящих выборов. Думаю, это хорошая традиция, которая зарождается в Москве", - сказал Резник.

Предварительные выборы кандидатов в депутаты Мосгордумы проходят без нарушений, говорят организаторы. На всех участках работают наблюдатели, а за порядком следят сотрудники полиции. Промежуточные данные по явке обещают назвать в течение часа.

Праймериз проводятся в России впервые. Если московский опыт оправдает ожидания, то подобный механизм будет использован в других регионах и на разных уровнях.