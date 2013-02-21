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Новости

21 февраля 2013, 22:40

Мэр Москвы

Мэр посетил самую крупную военную часть на территории Москвы

Мэр посетил самую крупную военную часть на территории Москвы

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Самая крупная воинская часть на территории Москвы - 27-я отдельная гвардейская Севастопольская Краснознаменная мотострелковая бригада. Для адресатов название гораздо лаконичней - в/ч 61-899.

Сергей Собянин в преддверии Дня защитника Отечества побывал в гостях у личного состава. В основном здесь несут службу призывники из Москвы и области, в осенний призыв в часть прибыли 282 столичных новобранца. От визита у мэра осталось приятное впечатление.

"Я посмотрел условия, в которых вы служите. Они неплохие: спортивный зал, столовая, бассейн. Надеюсь, вы никаких серьезных неудобств не испытываете. Тем не менее, мы готовы оказать помощь, содействие. Мы говорили с командиром части, что необходимо оказать содействие в доведении до ума в ремонте тира, так, чтобы вы никуда не ездили, а могли заниматься стрелковой подготовкой на территории части", - заявил мэр Москвы.

Сергей Собянин поздравил личный состав части с наступающим праздником, дальнейший разговор с солдатами и офицерами продолжился за чашкой чая.
Елена Павлова Иван Базанов новости военные Сергей Собянин
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