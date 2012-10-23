Тренировочный ЕГЭ по информатике пройдет 23 и 26 октября

Ученики 10 и 11 классов московских школ во вторник, 23 октября, а также в пятницу, 26 октября, смогут сдать тренировочный ЕГЭ по информатике. Результаты станут известны 3 декабря, но на итоговые оценки никак не повлияют.

В московских вузах с каждым годом растет популярность физических и математических факультетов. В то же время специалисты отмечают нехватку квалифицированных программистов.

Между тем у российских специалистов появилась перспектива работы в компании Марка Цукерберга Facebook. После визита в Россию основатель социальной сети пригласил на собеседование нескольких кандидатов.