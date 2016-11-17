Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября 2016, 08:30

Общество

Дмитрий Медведев предложил переименовать американо в "русиано"

Дмитрий Медведев предложил переименовать американо в "русиано"

Штрафы введут за опасное вождение

Правительство провело заседание без министра Улюкаева

Ситуацию с Алексеем Улюкаевым прокомментировал Дмитрий Медведев

Врио главы Минэкономразвития назначен Евгений Елин

Форум "Открытые инновации" стартовал в Сколково

Единый портал интернет-образования появится в России

Виталий Мутко будет курировать подготовку к ЧМ-2018 по футболу

Эксперты обсудили развитие инфраструктуры электронного правительства

Новый налог станет платой за пользование соцуслугами – Медведев

Дмитрий Медведев предложил переименовать кофе американо. Новым названием для напитка, по словам российского премьера, должно стать "русиано". Шутка прозвучала на церемонии подписания соглашений Евразийского межправительственного совета. Медведев, беседуя с белорусскими коллегами, похвалил их за конструктивное поведение, на что премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков пояснил, что ему в этом помог кофе. Глава правительства нашей страны пошутил, что американо – это неполиткорректно, в качестве альтернативы предложив слово "русиано", передает телеканал "Москва 24".
Дмитрий Медведев Иван Базанов новости кофе общество власть Ксения Седунова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика