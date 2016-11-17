Дмитрий Медведев предложил переименовать американо в "русиано"

Дмитрий Медведев предложил переименовать кофе американо. Новым названием для напитка, по словам российского премьера, должно стать "русиано". Шутка прозвучала на церемонии подписания соглашений Евразийского межправительственного совета. Медведев, беседуя с белорусскими коллегами, похвалил их за конструктивное поведение, на что премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков пояснил, что ему в этом помог кофе. Глава правительства нашей страны пошутил, что американо – это неполиткорректно, в качестве альтернативы предложив слово "русиано", передает телеканал "Москва 24".