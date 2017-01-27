Автомобилист и сотрудник ДПС спасли девушки из тонущей машины

Стали известны новые подробности аварии на Саввинской набережной в Москве, где иномарка упала в реку, передает телеканал "Москва 24". Первыми помощь девушке-водителю оказали проезжающий мимо автомобилист и сотрудник ДПС. Мужчины бросились в ледяную воду и вытащили девушку из тонущей машины.

Тяжелый внедорожник почти за считанные минуты пошел ко дну. Один из мужчин увидел детское кресло и продолжил нырять, пытаясь спасти ребенка. К счастью, в автомобиле больше никого не было. Замерзающих людей передали спасателям. Как стало известно, полицейскому понадобилась помощь врачей. Сейчас он в больнице.