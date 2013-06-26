На Международном шоссе опрокинулся грузовик с песком

Движение из Шереметьево в сторону Москвы затруднено из-за ДТП с большегрузом.

Грузовой автомобиль с полуприцепом опрокинулся при съезде с Международного шоссе со стороны аэропорта Шереметьево на Ленинградское шоссе в сторону Москвы, почти полностью перегородив движение, сообщают зрители телеканала "Москва 24".

На Международном шоссе образовалась большая пробка. Также затор появился и на съезде с Ленинградского шоссе на Международное в сторону Шереметьево. По предварительным данным, никто не пострадал.