Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа 2012, 17:41

Происшествия

Cуд по делу игумена Тимофея отложили до 3 сентября

Cуд по делу игумена Тимофея отложили до 3 сентября

На МКАД произошло серьезное ДТП, есть жертвы

На МКАДе столкнулись "Газель" и "КамАЗ"

"Московский патруль": аварии, снятые на камеру видеорегистратора

На Варшавском шоссе образовалась серьезная пробка из-за аварии

На Щелковском шоссе ночью автомобиль врезался в столб

ДТП заблокировало движение на МКАД

В Москве проходит донорская акция для детей, пострадавших в ДТП

В двух крупных авариях на МКАД погибли два человека

В интернете обсуждают аварию с участием священника

Суд по делу Алексея Подобедова, известного как игумен Тимофей, отложен до 3-го сентября. На сегодняшнее заседание священнослужитель, который стал участником аварии на Садовом кольце, не явился. По словам его адвоката, игумен находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Защитник попросил перенести заседание. Напомним, в конце июля настоятель храма Ильи Пророка за рулём спортивного BMW с дипломатическими номерами на Садовом кольце протаранил два автомобиля. Прибывшие на место автоинспекторы, попросили священнослужителя пройти проверку на алкоголь, однако он отказался. Очевидцы аварии утверждают, что водитель едва держался на ногах. При этом адвокат настаивает, что это был эффект от действия лекарств. До завершения расследования отец Тимофей запрещен в служении. Алексея Подобедова могут лишить прав или арестовать на 15 суток.
ДТП суды религия священник новости Федор Баландин авария

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика