Cуд по делу игумена Тимофея отложили до 3 сентября

Суд по делу Алексея Подобедова, известного как игумен Тимофей, отложен до 3-го сентября. На сегодняшнее заседание священнослужитель, который стал участником аварии на Садовом кольце, не явился. По словам его адвоката, игумен находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Защитник попросил перенести заседание. Напомним, в конце июля настоятель храма Ильи Пророка за рулём спортивного BMW с дипломатическими номерами на Садовом кольце протаранил два автомобиля. Прибывшие на место автоинспекторы, попросили священнослужителя пройти проверку на алкоголь, однако он отказался. Очевидцы аварии утверждают, что водитель едва держался на ногах. При этом адвокат настаивает, что это был эффект от действия лекарств. До завершения расследования отец Тимофей запрещен в служении. Алексея Подобедова могут лишить прав или арестовать на 15 суток.