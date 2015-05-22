На юго-востоке столицы столкнулись четыре автомобиля

Один человек пострадал в результате ДТП на юго-востоке Москвы. В Батайском проезде, напротив дома № 63 столкнулись сразу 4 машины, передает телеканал "Москва 24".

По словам очевидцев, водитель "ВАЗа" выезжал с парковки, затем решил развернуться, несмотря на две сплошные. В этот момент по Батайскому проезду в сторону улицы Маршала Голованова ехал Ford. Его водитель попытался резко затормозить, но избежать столкновения не удалось. От удара "ВАЗ" отбросило на два других припаркованных автомобиля. В результате водитель оказался зажат в салоне машины. Пострадавшему помогли выбраться и сразу же отправили в больницу. Сейчас специалисты выясняют причину аварии.