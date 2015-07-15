В аварии на юго-востоке Москвы погибли два человека

Два человека погибли в аварии на юго-востоке Москвы. На пересечении Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы сгорел Mercedes. По словам очевидцев, его подрезал неизвестный автомобиль, после этого иномарку вынесло на газон, она пролетела около 50 метров, сбила светофор и врезалась в столб. От мощного удара мачта упала на землю, а Mercedes загорелся. Водителя и пассажира зажало в салоне, и к моменту, когда на место прибыли сотрудники спецслужб, автомобиль был полностью охвачен огнем. Спасти людей не удалось. Причины ДТП установит следствие, сообщает телеканал "Москва 24".