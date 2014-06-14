В ДТП с участием такси на Литовском бульваре пострадали 4 человека

Четыре человека получили серьезные травмы в аварии на юго-западе столицы. На Литовском бульваре не смогли разъехаться автомобиль службы такси марки Hyundai и Skoda, сообщает телеканал "Москва 24". После столкновения чешскую иномарку развернуло и выбросило с проезжей части на газон. Вторая машина пролетела вперед еще несколько десятков метров. Очевидцы аварии вызвали оперативные службы. Прибывшие медики оказали первую помощь четверым пострадавшим. Затем всех доставили в больницы. Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.