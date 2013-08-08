В результате крупной аварии в Крыму пострадало 8 москвичей

16 человек пострадали в крупной аварии в Крыму. Среди них 8 москвичей. Под Феодосией столкнулись грузовик, микроавтобус и два легковых автомобиля. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Одного из них отправили самолетом в Симферополь. Обстоятельства аварии выясняются.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной систему у грузовика. Он выскочил на встречную полосу и задел два легковых автомобиля, а после этого столкнулся с микроавтобусом, который вез туристов по экскурсионному маршруту "Керчь-Бахчисарай".