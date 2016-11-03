Два внедорожника столкнулись в Лефортове

Два внедорожника не поделили Красно-казарменную улицу. Авария произошла на пересечении с Лефортовским валом. Водитель Toyota Land Cruiser совершал левый поворот. Его протаранил Mercedes Gelandewagen, который двигался по встречному направлению. От мощного удара автомобили развернуло и отбросило в сторону. Обе машины получили существенные повреждения и покинуть место смогли только на эвакуаторе. Помощь медиков понадобилась двоим пострадавшим, передает телеканал "Москва 24".