Несколько серьезных аварий произошли ночью в Москве

Погибший мотоциклист, поврежденная световая опора, сбитый трактор. Несколько серьезных аварий произошли сегодня ночью в Москве. Причины разные, в них сейчас разбираются инспекторы ГИБДД. Но на погодные условия водителям жаловаться не приходится, ночь была безоблачная и без осадков.

В центре Москвы погиб мотоциклист. Авария произошла на пересечении Наставнического переулка с Костомаровской набережной. Как утверждают очевидцы, байкер не справился с управлением транспортного средства на повороте, после чего мотоцикл упал на бок, по инерции мужчину протащило по дороге еще несколько метров.

В другом ДТП на перекрестке Жигулевской улицы и Волгоградского проспекта повреждены сразу несколько автомобилей. По предварительным данным, на дорожном участке столкнулись две легковые машины, одна из которых от удара отлетела в несколько припаркованных рядом авто, а затем врезалась в столб. На место выехала бригада медиков, но никому из водителей помощь врачей не понадобилась.

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