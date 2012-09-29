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Новости

Новости

29 сентября 2012, 21:00

В Москве прошел чемпионат России по парикмахерскому искусству

Гостиный двор на один день превратился в гигантскую цирюльню: здесь прошел чемпионат России по парикмахерскому искусству. Успеть все и сразу удалось далеко не всем, тем более что у конкурсантов было совсем немного времени. Несмотря на то что мастерам пришлось работать по секундомеру, среди работ можно было увидеть настоящие шедевры формы и цвета. На модном событии не обошлось без одного из самых популярных российских парикмахеров Сергея Зверева.
Чемпионат России стиль Анна Аберкова новости парикмахеры
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