В Москве прошел чемпионат России по парикмахерскому искусству

Гостиный двор на один день превратился в гигантскую цирюльню: здесь прошел чемпионат России по парикмахерскому искусству. Успеть все и сразу удалось далеко не всем, тем более что у конкурсантов было совсем немного времени. Несмотря на то что мастерам пришлось работать по секундомеру, среди работ можно было увидеть настоящие шедевры формы и цвета. На модном событии не обошлось без одного из самых популярных российских парикмахеров Сергея Зверева.