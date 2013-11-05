Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября 2013, 19:01

Культура

Евгения Петровская - об экскурсии в Большой театр и будущем фестиваля

Евгения Петровская - об экскурсии в Большой театр и будущем фестиваля

Фестиваль "Большая перемена" побывал с экскурсией в Большом театре

Николая Цискаридзе допросят по делу о нападении на Сергея Филина

Новости телеканала "Москва Доверие"

В среду Мещанский суд допросит экс-директора ГАБТ Анатолия Иксанова

Новости телеканала "Москва Доверие"

Американская балерина обвинила руководство ГАБТ в вымогательстве

В Большом театре представят премьеру балета "Марко Спада"

В Большом театре ветеранов поздравляли с годовщиной парада 1941 года

Дмитриченко не признал вину в нападении на худрука ГАБТ Филина

Во время школьных каникул в Москве традиционно проводится Фестиваль театров для детей. "Большая перемена" собирает самые свежие новинки из России и других стран Европы. Одним из главных событий специальной программы фестиваля стали несколько экскурсий в самое удивительное театральное место страны - Большой театр. Во время экскурсии можно было посетить мастерские, где создаются декорации и костюмы, балетные классы и репетиционные залы, костюмерные и гримерки, заглянуть на сцену, где проходила репетиция и в оркестровую яму.

Куратор фестиваля Евгения Петровская подвела итоги экскурсии в театре и рассказала о других площадках, которые участвуют в фестивале. Также Евгения поведала об истории и аудитории фестиваля, а также о его жизни вне программы.
Большой театр экскурсии фестиваль Большая перемена быть в городе быть дома

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика