Евгения Петровская - об экскурсии в Большой театр и будущем фестиваля

Во время школьных каникул в Москве традиционно проводится Фестиваль театров для детей. "Большая перемена" собирает самые свежие новинки из России и других стран Европы. Одним из главных событий специальной программы фестиваля стали несколько экскурсий в самое удивительное театральное место страны - Большой театр. Во время экскурсии можно было посетить мастерские, где создаются декорации и костюмы, балетные классы и репетиционные залы, костюмерные и гримерки, заглянуть на сцену, где проходила репетиция и в оркестровую яму.

Куратор фестиваля Евгения Петровская подвела итоги экскурсии в театре и рассказала о других площадках, которые участвуют в фестивале. Также Евгения поведала об истории и аудитории фестиваля, а также о его жизни вне программы.