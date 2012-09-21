Разработчики Apple переименовали Тверскую обратно в Горького

Тверская улица вновь стала улицей Горького. Прежнее название ей вернули разработчики компании Apple. Накануне пользователи IPhone обновили свою операционную систему, и обнаружили эту курьезную оплошность. Дело в том, что корпорация больше не использует приложение Google Maps. В новой версии iOS установлены карты, которые разработала сама компания Apple. Похоже, что свои маршруты "яблочники" чертили по старым советским атласам.