Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

21 сентября 2012, 11:40

Разработчики Apple переименовали Тверскую обратно в Горького

Разработчики Apple переименовали Тверскую обратно в Горького

"Утро": В Сети появились фотографии нового iPad

Компания Apple продала два миллиона смартфонов IPhone 5 за сутки

"Утро": новые iPod

"Утро": iPhone 5

"Утро": "Яблоко" за 115 тысяч рублей

"Экономика": "Apple" приходит в Россию

"Афиша":Открылась выставка о Стиве Джобсе

Тверская улица вновь стала улицей Горького. Прежнее название ей вернули разработчики компании Apple. Накануне пользователи IPhone обновили свою операционную систему, и обнаружили эту курьезную оплошность. Дело в том, что корпорация больше не использует приложение Google Maps. В новой версии iOS установлены карты, которые разработала сама компания Apple. Похоже, что свои маршруты "яблочники" чертили по старым советским атласам.
Apple Елена Силуянова карты новости Тверская айфон
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика