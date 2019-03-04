Десятки видов блинов можно попробовать в столице

Прощай талия – самая сытная и вкусная неделя весны стартовала. На праздничных площадках по всей Москве можно попробовать десятки видов блинов. От традиционных до самых необычных – например, с облепихой или лепестками роз.

Ну а те, кто все-таки боится от такого угощения поправиться, могут сбросить лишние килограммы "не отходя от кассы" – для этого достаточно принять участие в традиционных русских забавах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.