Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября 2013, 15:15

Самой обиженной букве русского алфавита исполняется 230 лет

Самой обиженной букве русского алфавита исполняется 230 лет

"Афиша": В СК "Олимпийский" пройдет юбилейный концерт "Алисы"

Букве "ё" исполняется 230 лет

Центральный музей ВВС проводит день открытых дверей в честь 55-летия

Музею ВВС исполнилось 55 лет

Музей ВВС отмечает юбилей

Борис Гребенщиков и Владимир Машков 27 ноября отмечают свои юбилеи

Программа "Спокойной ночи, малыши!" отметила полувековой юбилей

Программа "Спокойной ночи, малыши" отмечает юбилей

Наталья Крачковская отмечает юбилей

Самая молодая и неоднозначная буква алфавита - "ё" - отмечает сегодня юбилей. Ей исполнилось 230 лет. Придумала ее Екатерина Дашкова, а широко известной буква стала благодаря Николаю Карамзину. Он в своем альманахе написал вместо "слиозы" - "слёзы".

Употребление "ё" в 1904 году признали желательным, но не обязательным. У буквы были свои противники, например, Марина Цветаева нередко заменяла "ё" на "о".

В настоящий момент существует даже союз ёфикаторов, который борется за права многострадальной буквы.

Всего в русском языке в около 12,5 тысячах слов есть "ё", из них примерно 150 слов на нее начинаются и около 300 на "ё" заканчиваются.
юбилеи Елена Павлова новости буквы

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика