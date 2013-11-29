Самой обиженной букве русского алфавита исполняется 230 лет

Самая молодая и неоднозначная буква алфавита - "ё" - отмечает сегодня юбилей. Ей исполнилось 230 лет. Придумала ее Екатерина Дашкова, а широко известной буква стала благодаря Николаю Карамзину. Он в своем альманахе написал вместо "слиозы" - "слёзы".

Употребление "ё" в 1904 году признали желательным, но не обязательным. У буквы были свои противники, например, Марина Цветаева нередко заменяла "ё" на "о".

В настоящий момент существует даже союз ёфикаторов, который борется за права многострадальной буквы.

Всего в русском языке в около 12,5 тысячах слов есть "ё", из них примерно 150 слов на нее начинаются и около 300 на "ё" заканчиваются.