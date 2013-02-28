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Новости

28 февраля 2013, 09:00

Столичные рынки проверят на незаконную торговлю ландышами

Столичные рынки проверят на незаконную торговлю ландышами

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Первый этап операции "Первоцвет-2013" пройдет в Москве с 4 по 17 марта. Столичные рынки и вокзалы проверят на незаконную торговлю цветами, занесенными в Красную книгу. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

За последние несколько лет в Москве уменьшились объемы незаконной продажи редких растений. В прошлом году из нелегального оборота было изъято около 29 тысяч дикорастущих растений - в основном это подснежники, ландыши и иглицы.
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