Столичные рынки проверят на незаконную торговлю ландышами

Первый этап операции "Первоцвет-2013" пройдет в Москве с 4 по 17 марта. Столичные рынки и вокзалы проверят на незаконную торговлю цветами, занесенными в Красную книгу. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

За последние несколько лет в Москве уменьшились объемы незаконной продажи редких растений. В прошлом году из нелегального оборота было изъято около 29 тысяч дикорастущих растений - в основном это подснежники, ландыши и иглицы.