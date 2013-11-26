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Новости

26 ноября 2013, 06:29

Спорт

Самыми дорогими спортсменами стали Тайгер Вудс и Роджер Федерер

Самыми дорогими спортсменами стали Тайгер Вудс и Роджер Федерер

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Американский гольфист Тайгер Вудс и швейцарский теннисист Роджер Федерер поделили первое место в рейтинге самых дорогих брендов среди спортсменов по версии журнала Forbes. Стоимость каждого из них оценили в 46 миллионов долларов. Третьим стал игрок клуба НБА "Майами Хит" Леброн Джеймс - 27 миллионов. Примечательно, что восьмую строчку разделили два непримиримых соперника - звезды Барселоны и мадридского Реала Лионель Месси и Криштиану Роналду. Каждого из них оценили в 13 миллионов долларов.
Ксения Чепенконовостиспортсменырейтинг Форбс

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