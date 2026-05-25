Пассажирские зоны на Ленинградском вокзале увеличили в два раза

Ленинградский вокзал открылся после масштабной реконструкции. Пассажирские зоны увеличили в два раза, вместо двух залов ожидания теперь работают пять. Стеклянный потолок и футуристичные лампы сочетаются с исторической мозаикой.

Автор панно Максим Козлов рассказал, что в мозаике изобразили знаковые памятники Москвы и Санкт-Петербурга, включая храм Христа Спасителя, Кремль, Лахта-центр и другие.

Вокзал уже начали готовить к запуску высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.