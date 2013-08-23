В студии радиостанции "Москва FM" прошли дебаты кандидатов в мэры Москвы. Участие в них приняли Николай Левичев, Михаил Дегтярев, Сергей Митрохин и Иван Мельников. Каждому из них было предоставлено время на заключительное слово.

Николай Левичев: "Сегодня ко мне обратился "Архнадзор", они разработали хартию охраны исторической части города. Для нее необходимо установить особый статус, ввести должность заммэра, отвечающего за это, создать совет по сохранению культурного наследия. Все вопросы должны обсуждаться и публиковаться. Запретить снос домов до 1955 года. Контроль за деятельностью обязателен, внесенный законопроект надо отозвать. Несанкционированный снос – расторжение инвестконтрактов, отзыв планов, лицензий и права на работу в Москве. Я поддерживаю, готов подписать, остальные кандидаты последуйте моему примеру".

Михаил Дегтярев: "Призываю 6 сентября на Поклонную гору в 12 часов, где пройдет митинг и концерт в поддержку ЛДПР. Москве нужен мэр - политик, управленец, самопровозглашенные довели город до ручки. Нужен молодой и энергичный кандидат, то есть я. Поработал в муниципалитете, на региональном уровне, сейчас в Госдуме, инженер, изобретатель, мастер спорта. Мы быстро учимся".

Сергей Митрохин: "Я первым подписал хартию "Архнадзора". Хочу стать мэром, чтобы вырвать власть из рук некомпетентной иногородней команды. Поддержите меня на выборах мэра".

Иван Мельников: "Для летнего пятничного вечера наши разговоры могут показаться скучными, но если вы с нами, значит хотите, чтобы Москва перестала быть дойной коровой. Провели соцопрос – его результаты говорят о том, что позиции Собянина ухудшаются и второй тур возможен. Скандалы подтверждают, что власть не уверена в себе. Вчера парализовали мою типографию, срывается наружная реклама. Это неслучайно, у меня отличные шансы выйти во второй тур, прошу вас не только о поддержке, но и о помощи, подключайтесь вы – главный мотор победы. Давайте выиграем эти выборы вместе. Приглашаю 31 августа в 11.30 на Площадь Революции на акцию протеста – темы строго не обозначаем. Борьба за РАН, образовательный сезон, ЖКХ, мигранты, здравоохранение и так далее. Приходите".