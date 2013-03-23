Алкогольное опьянение могут признать отягчающим обстоятельством

Судьям могут разрешить ужесточать наказания за уголовные преступления, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В законопроекте, внесенном в Госдуму правительством России, судьям предлагается признавать алкогольное опьянение отягчающим обстоятельством, в том числе и если речь идет об автомобильных авариях.

Напомним, по вине пьяных водителей в Москве за последний год произошло несколько крупных ДТП, в которых погибли люди. В частности, одно из громких дел - авария на Минской улице. В сентябре прошлого года Александр Максимов в пьяном виде сбил насмерть семерых человек. Среди них были дети - воспитанники интерната. Сейчас его дело находится в Никулинском суде. Максимову грозит от 6 до 9 лет лишения свободы. Если поправки в Уголовный кодекс будут примяты в ближайшее время, водителю могут увеличить срок заключения.