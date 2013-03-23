Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта 2013, 12:25

Алкогольное опьянение могут признать отягчающим обстоятельством

Алкогольное опьянение могут признать отягчающим обстоятельством

Госдума одобрила законопроект о дистанционной занятости

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете мата в СМИ

В законодательство могут вернуть формулировку "состояние опьянения"

Комиссия Мосгордумы поддержала закон о запрете рекламы на асфальте

В Госдуму внесен законопроект о запрете иностранных слов

Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое

Госдума отложила рассмотрение законопроекта о промилле

Диссертации будут выкладывать в Сеть до защиты

Время оформления ДТП сократится в пять раз

Судьям могут разрешить ужесточать наказания за уголовные преступления, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В законопроекте, внесенном в Госдуму правительством России, судьям предлагается признавать алкогольное опьянение отягчающим обстоятельством, в том числе и если речь идет об автомобильных авариях.

Напомним, по вине пьяных водителей в Москве за последний год произошло несколько крупных ДТП, в которых погибли люди. В частности, одно из громких дел - авария на Минской улице. В сентябре прошлого года Александр Максимов в пьяном виде сбил насмерть семерых человек. Среди них были дети - воспитанники интерната. Сейчас его дело находится в Никулинском суде. Максимову грозит от 6 до 9 лет лишения свободы. Если поправки в Уголовный кодекс будут примяты в ближайшее время, водителю могут увеличить срок заключения.
законопроекты алкоголь Уголовный кодекс новости Федор Баландин наказания пьяные водители

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

Насколько опасно появление шелкопряда в квартире?

Самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах

Читать
закрыть

Планируют ли в России модернизировать маткапитал?

В Общественной палате предложили повысить выплаты для многодетных семей

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика