Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая 2012, 12:04

Общество

В зоопарке подрастают белые медведи

В зоопарке подрастают белые медведи

Потерявшиеся лоси нашли приют на городском газоне

"Уголок домашних животных" обновил вольеры

Москвичей обяжут регистрировать животных

Активисты обнаружили незаконный питомник для животных

"Топ-7": рейтинг азартных зверей

Белые медвежата, родившиеся в московском зоопарке полгода назад, подросли. Теперь они съедают по 3,5 кг рыбы, 4,5 кг мяса и скоро у них будет полный рацион взрослого животного. Для медвежат даже построили специальную снежную гору, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Мама и трое малышей и так пользуются успехом, хотя долгое пребывание на публике им не по душе. К тому же строгий режим дня не оставляет возможности для посторонних занятий - еда, сон и игры на свеженанесенном снеге.

Тем, кто хочет успеть посмотреть на питомцев зоопарка, лучше поспешить - через два месяца медвежата подрастут и разъедутся по всему миру.
Сюжет: Как работает столичный зоопарк
животные зоопарк новости Надежда Щеголева

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

Насколько опасно появление шелкопряда в квартире?

Самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах

Читать
закрыть

Планируют ли в России модернизировать маткапитал?

В Общественной палате предложили повысить выплаты для многодетных семей

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика