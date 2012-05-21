В зоопарке подрастают белые медведи

Белые медвежата, родившиеся в московском зоопарке полгода назад, подросли. Теперь они съедают по 3,5 кг рыбы, 4,5 кг мяса и скоро у них будет полный рацион взрослого животного. Для медвежат даже построили специальную снежную гору, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Мама и трое малышей и так пользуются успехом, хотя долгое пребывание на публике им не по душе. К тому же строгий режим дня не оставляет возможности для посторонних занятий - еда, сон и игры на свеженанесенном снеге.

Тем, кто хочет успеть посмотреть на питомцев зоопарка, лучше поспешить - через два месяца медвежата подрастут и разъедутся по всему миру.