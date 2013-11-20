Процедура взятия образцов ДНК у родственников погибших завершается

Почти все родственники погибших в авиакатастрофе в Казани сдали образцы ДНК. Судмедэксперты ждут только родных гражданки Великобритании Донны Каролины Булл. Пока удалось установить личности 15 погибших.

Между тем, в Межгосударственном авиационном комитете в Москве продолжают работать с бортовым самописцем. По предварительной версии, экипажу рухнувшего самолета не удалось выполнить стандартный заход на посадку в аэропорту Казани. При этом, один из двух автопилотов был отключен.

Катастрофа в столице республики Татарстан унесла жизни 50 человек, в том числе 6 членов экипажа.