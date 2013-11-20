Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2013, 11:27

Происшествия

Процедура взятия образцов ДНК у родственников погибших завершается

Процедура взятия образцов ДНК у родственников погибших завершается

В среду Мещанский суд допросит экс-директора ГАБТ Анатолия Иксанова

4,5 тысячи звонков поступило на линии МЧС после катастрофы в Казани

В Шереметьеве задержана женщина с крупной партией драгоценностей

Центробанк отозвал лицензию у одного из крупнейших банков

На МКАД образовался пятикилометровый затор из-за аварии

В одном из домов в Красногорске избили консьержку

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на решение вернуть детей гражданке США

Из-за аварии на Люблинской улице возникла пробка

Три автомобиля столкнулись в районе Марьино

Почти все родственники погибших в авиакатастрофе в Казани сдали образцы ДНК. Судмедэксперты ждут только родных гражданки Великобритании Донны Каролины Булл. Пока удалось установить личности 15 погибших.

Между тем, в Межгосударственном авиационном комитете в Москве продолжают работать с бортовым самописцем. По предварительной версии, экипажу рухнувшего самолета не удалось выполнить стандартный заход на посадку в аэропорту Казани. При этом, один из двух автопилотов был отключен.

Катастрофа в столице республики Татарстан унесла жизни 50 человек, в том числе 6 членов экипажа.
Сюжет: Крушение самолета в аэропорту Казани
криминал следствие суды жертвы авиакатастрофы Илья Федоровцев Казань новости трагедии чп дтп опознания

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика