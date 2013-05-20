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Новости

20 мая 2013, 13:20

Десятки тысяч заплативших штраф водителей стали должниками

Десятки тысяч заплативших штраф водителей стали должниками

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Десятки тысяч законопослушных граждан оказались в списках должников по оплате штрафов Госавтоинспекции. Информация о перечисленных ими средствах не дошла до казначейства, в результате данные неплательщиков передали в службу судебных приставов. Причиной сбоя стали проблемы информационной системы о государственных и муниципальных платежах, заявили в казначействе. В МВД посоветовали попавшим в подобную ситуацию написать заявление в ГАИ или отправить его через Интернет с приложением копии квитанции об оплате штрафа.
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