Десятки тысяч заплативших штраф водителей стали должниками

Десятки тысяч законопослушных граждан оказались в списках должников по оплате штрафов Госавтоинспекции. Информация о перечисленных ими средствах не дошла до казначейства, в результате данные неплательщиков передали в службу судебных приставов. Причиной сбоя стали проблемы информационной системы о государственных и муниципальных платежах, заявили в казначействе. В МВД посоветовали попавшим в подобную ситуацию написать заявление в ГАИ или отправить его через Интернет с приложением копии квитанции об оплате штрафа.