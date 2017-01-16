Лекции за барной стойкой: кино, война и семейные отношения

Прошла лекция о кино и психологии в формате BAR talks. В роли барменов выступили кинокритик Кирилл Горячок, доцент кафедры социальной психологии МГУ Александр Рикель и главный редактор The Wall Алина Гегамова.

Кирилл Горячок преподает в культурном центре "Пунктум", является автором на портале Kinomania.ru и консультантом по вопросам кино в РИА "Новости". За барной стойкой он рассказал о советском, французском и немецком киноавангарде 20-х годов. В годы Гражданской войны операторы с тяжеленными камерами на плечах снимали поля сражения, рискуя собственной жизнью, экспериментируя и импровизируя на ходу. Одним из отцов-основателей документального кино стал советский режиссер Дзига Вертов. Он же стал инициатором киножурнала "Киноправда".

Александр Рикель поведал о теории поколений: как психологи видят взаимоотношения отцов и детей. В начале 1990-х экономист Нейл Хоув и историк Вильям Штраус почти в одно и то же время пришли к одним и тем же выводам. Они заметили, что современные им двадцатилетние люди и их ровесники из прошлого века в одинаковых ситуациях ведут себя совершенно по-разному. Изменились культурные ценности. Дети, повзрослев, становятся учителями для своих родителей: например, обучают мам и пап пользоваться мобильным телефоном и интернетом.

Алина Гегамова рассказала о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. Мартин ван Кревельд в книге "Трансформация войны" писал о том, что война уже дано перестала быть актом защиты в ответ на нападение. Сегодня в конфликте участвуют и СМИ, и коммерческие организации, в том числе террористические группировки. Телепередачи часто устроены так, чтобы пробудить в людях ненависть. Задача защитников культуры напомнить людям о морали, мировом наследии, общей человеческой истории. Например, Пальмира – один из оазисов Сирийской пустыни, богатой сооружениями поздней античности. К сожалению, город был практически полностью уничтожен в ходе военного конфликта. Ни одна из воюющих сторон не позаботилась о сохранении культурных ценностей.