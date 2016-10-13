Международный день зрения отмечают в этот четверг. Как говорят офтальмологи, людей, у которых нет проблем с глазами, становится все меньше. Новейшие технологии в медицине позволяют во многом помочь людям с ослабленным зрением, но лучше лечения может быть только профилактика.

Увлеченность мобильным телефоном, компьютером и телевизором, сидячий образ жизни, слабое освещение и дефицит витаминов нашим глазам совсем не на пользу. Врачи рекомендуют проверять зрение раз в полгода. Причем не обязательно в поликлиниках. Бесплатную консультацию можно получить и в салоне оптики. Сегодня почти в каждом есть кабинет окулиста. Особое внимание своему зрению следует уделять людям с пониженным артериальным давлением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто длительное время проходил лечение гормональными препаратами.

За 10 минут в кабинете специалиста можно узнать свое глазное давление, способность четко различать цвета, если нужно, подобрать очки. Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".