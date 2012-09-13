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13 сентября 2012, 14:37

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Соревнования по спортивной орнитологии пройдут в выходные

Соревнования по спортивной орнитологии пройдут в выходные

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В выходные пройдут соревнования на Кубок Москвы по спортивной орнитологии на особо охраняемых территориях. Участники должны будут найти птиц и определить их вид. К команде "новички" могут присоединиться все желающие, а к "экспертам" - только призеры прошлых соревнований. Победителем станет команда, которая наберет наибольшее количество очков за фотографии и правильное определение видов птиц. В субботу - 15 сентября - соревнования пройдут в парке "Москворецкий" и около Черного озера в Зеленограде. В воскресенье - 16 сентября - в Терлецком лесопарке, парках "Покровское-Стрешнево" и "Кузьминки-Люблино". Второй этап Кубка пройдет 14 октября в Бицевском лесу.
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