Утренняя йога на деревянном настиле в парке МУЗЕОН

В первый день лета парки Москвы открыли сезон йоги на свежем воздухе. В "Музеоне" тела офисных работников к долгому дню за компьютером подготовила Евгения Новикова. Тренер уделила особое внимание силовой йоге, здоровью суставов и растяжке. Направление называется fresh-йога. Оно объединяет в себе элементы кроссфита, воркаута, фитнеса, стретчинга, тай чи, цигун, медитации и даже практик восстановления зрения. Не забудьте расстелить коврик.

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