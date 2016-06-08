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Новости

Новости

08 июня 2016, 12:30

Свежий воздух

Утренняя йога на деревянном настиле в парке МУЗЕОН

Утренняя йога на деревянном настиле в парке МУЗЕОН

Урок английского языка в парке "Кузьминки"

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"Танцевальный репортаж" в Культурном центре ЗИЛ

В первый день лета парки Москвы открыли сезон йоги на свежем воздухе. В "Музеоне" тела офисных работников к долгому дню за компьютером подготовила Евгения Новикова. Тренер уделила особое внимание силовой йоге, здоровью суставов и растяжке. Направление называется fresh-йога. Оно объединяет в себе элементы кроссфита, воркаута, фитнеса, стретчинга, тай чи, цигун, медитации и даже практик восстановления зрения. Не забудьте расстелить коврик.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Москва онлайн: смотрите то, что пропустили
трансляции йога мастер-классы m24.ru Москва онлайн свежий воздух Парк искусств Музеон Москва онлайн: мастер-классы нескучные тренировки на каждый день

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