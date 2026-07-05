Низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве 5 июля

Показатели атмосферного давления в воскресенье, 5 июля, в Москве опустились до 737 миллиметров ртутного столба.

По данным синоптиков, в столичном регионе наблюдается ухудшение погодных условий. На следующей неделе может выпасть до 67 миллиметров осадков, что составляет около 80% месячной нормы.

Теплая июльская погода, по прогнозам, вернется в Москву только к концу следующей недели. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.