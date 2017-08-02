СК проверит обстоятельства конвоирования банды GTA в Мособлсуде

Бойня в здании Московского областного суда добавила три новых уголовных дела к кровавой истории банды GTA. Теперь выжившим преступникам вменяют еще и попытку побега из-под ареста, хищение боеприпасов и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, передает телеканал "Москва 24". На сайте суда сообщается, что при нападении бандиты пытались взять сопровождающих в заложники. А следователи теперь выясняют как вышло, что пятерых опаснейших преступников конвоировали всего двое сотрудников.