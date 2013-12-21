21 декабря 2013, 06:15Шоу-бизнес
Сегодняшний день будет самым коротким в году
Сегодняшний день будет коротким. В этом году зимнее солнцестояние для Северного полушария выпадает на 21 декабря. Хотя обычно астрономическая зима начинается 22 декабря.
Длина светового дня в Москве составит всего 7 часов. Солнцестояние - один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Поэтому их называют зимний или летним.
Астрономическая зима наступит в Москве в 21 час 11 минут. В это время солнце максимально опустится в южное полушарие.