21 декабря 2013, 06:15

Шоу-бизнес

Сегодняшний день будет самым коротким в году

Сегодняшний день будет коротким. В этом году зимнее солнцестояние для Северного полушария выпадает на 21 декабря. Хотя обычно астрономическая зима начинается 22 декабря.

Длина светового дня в Москве составит всего 7 часов. Солнцестояние - один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Поэтому их называют зимний или летним.

Астрономическая зима наступит в Москве в 21 час 11 минут. В это время солнце максимально опустится в южное полушарие.
