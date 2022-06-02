"Тайны кино": Татьяна Васильева

Татьяна Васильева сыграла более чем в 30 советских фильмах. Однако сама всегда считала своим главным призванием не кино, а театр. При этом какие бы роли в кино актриса ни исполняла, ею непременно восхищались не только обычные зрители, но и режиссеры. Ведь у Татьяны Григорьевны всегда хватало и самоиронии, и смелости для экспериментов.

Какая кинороль прославила театральную актрису Татьяну Васильеву на всю страну? Через какие испытания ей пришлось пройти, чтобы сыграть главную героиню в картине "Дуэнья"? Из-за какого поступка артистки у режиссера фильма "Самая обаятельная и привлекательная" стало плохо с сердцем? И почему Татьяна Григорьевна никогда не боялась выглядеть смешной?

Об этом – в программе "Тайны кино".