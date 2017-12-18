"Тайны кино": "Летучая мышь"

"Летучая мышь" входит в "пятерку" лучших экранизированных оперетт в советском кинематографе. Эта картина ассоциируется у зрителя с хорошим настроением. Ее традиционно показывают во время праздников. Режиссер Ян Фрид уже в зрелом возрасте не побоялся взяться за новый для себя жанр. Он привлек талантливых актеров и лучших оперных певцов, а также добавил зрелища – яркие костюмы и танцевальные номера. В итоге Фрид добился того, что кинооперетту полюбили миллионы. Главное, режиссер подарил зрителю то, чего так не хватало советским людям – праздника в обычной жизни.

Легко ли на самом деле было снимать этот "легкий жанр"? С какими трудностями столкнулась съемочная группа? И почему этот фильм с удовольствием смотрят до сих пор? Ответы на эти вопросы – в программе "Тайны кино".