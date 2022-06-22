"Москва и мир": открытие новых станций метро в ТиНАО и крах экономики Шри-Ланки

Еще 16 станций метро откроют в ТиНАО к 2032 году. Как сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, в строительство подземки в ТиНАО вложили уже 200 миллиардов рублей. По его словам, там сейчас покупают квартиры около 60% москвичей. Троицкий и Новомосковский округа продолжают сохранять первое место по объему жилищного строительства.

Продолжается в столице и другая крупная стойка – центральные диаметры. Открывают как новые станции, так и после реконструкции. В этом году рассчитывают открыть еще 10 платформ. Три из них уже доступны для пассажиров.

Ставка льготной ипотеки снижена с 9 до 7%. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. При этом срок действия программы и ее параметры остались прежними.

Программа льготной ипотеки появилась в 2020 году. После этого ее несколько раз корректировали и продлевали. Претендовать на особые условия могут молодые семьи и семьи с детьми, военные, жители Дальнего Востока, семьи, которые проживают в сельской местности, а также все граждане России, приобретающие недвижимость в новостройке.

Экономика Шри-Ланки полностью рухнула. С таким заявлением выступило правительство страны. В сообщении говорится, что масштаб проблемы гораздо серьезнее, чем просто нехватка топлива, электричества и продовольствия. Республика переживает самый острый экономический кризис с середины прошлого века, с того самого момента, когда она обрела независимость. Причиной стала пандемия и сокращение туризма, который серьезно пополнял бюджет страны. Властям пришлось ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт.

Шри-Ланка даже не может взять в долг, так как уже задолжала внешним кредиторам более 50 миллиардов долларов. Масштабные акции протеста начались на острове несколько месяцев назад. Ланкийцы, многие из которых оказались на грани нищеты, требуют улучшения условий жизни. Все чаще митинги перерастают в беспорядки. Полиции не удается взять ситуацию под контроль. Бастующим удалось добиться отставки прежнего глава правительства. Теперь оппозиция требует, чтобы полномочия сложил и президент.