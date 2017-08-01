"Москва и мир": трое членов банды GTA убиты в Мособлсуде

Трое членов банды GTA убиты и еще двое ранены после попытки побега из здания Мособлсуда, где рассматривалось уголовное дело о серии нападений на водителей в Подмосковье. Около двух часов дня охрана сопровождала пятерых арестованных. во время перевозки в лифте один из подсудимых напал на конвоира и начал его душить. Преступники смогли освободиться от наручников и выхватить табельное оружие. Однако один из сопровождавших успел вызвать сотрудников Росгвардии.

Сначала он стал героем нации, а потом объектом нападок националистов. МИД России поддержал украинского летчика, которого раскритиковали в соцсетях за фотографию Сергей Лаврова. 27 июля Александр Окопов практически вслепую посадил в аэропорту Стамбула поврежденный градом пассажирский самолет. На его борту находились более 120 человек. Президент Петр Порошенко наградил летчика орденом за мужество. Однако вскоре в интернете развернулась настоящая травля пилота.

Дональд Трамп в ближайшее время подпишет закон о новых санкциях против России. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс, который сейчас находится в Тбилиси. По словам чиновника, Вашингтон хотел бы отменить ограничения, но для этого Москва должна отказаться от деструктивных действий. Ранее законопроект о новых санкциях был одобрен обеими палатами Конгресса США.

В выпуске использованы материалы © 2017 Associated Press