Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря 2017, 02:00

Общество

"Раскрывая тайны дня": ежегодный "гид пессимиста"

"Раскрывая тайны дня": ежегодный "гид пессимиста"

"Утро": движение затруднено на Ярославском шоссе в сторону центра

"Утро": влажность воздуха может достигнуть максимальных значений 20 декабря

Как битые автомобили возвращают к жизни и продают москвичам

Эксперты составили список самых ненадежных компьютерных паролей

Водитель из Балашихи помыл свой автобус в луже

Курс биткойна обвалился на 13 процентов за сутки

Проезд в общественном транспорте подорожает в Москве с нового года

2017-ый год вошел в тройку самых теплых за всю историю наблюдений

Пасмурная и аномально теплая погода будет в Москве 20 декабря

Издание Bloomberg опубликовало ежегодный "гид пессимиста". Это прогноз возможных неприятных событий в политико-экономической сфере на ближайшие десять лет. Трампа переизберут на второй срок; Facebook будет уничтожен фейковыми новостями; пенсионеры окончательно расколют Европу; банки окажутся беззащитными перед хакерскими атаками; деньги исчезнут, а курс виртуальной валюты биткойн подскочет до 100 тысяч доллларов; в Китае пересохнут все реки, а Ким Чен Ын умрет от сердечного приступа в 2019-ом году.

Наступающий 2018-ый год будет лучше или хуже? Этот и другие вопросы в программе "Раскрывая тайны дня" обсудили ведущий Александр Яковлев, политолог Дмитрий Абзалов и иеромонах Дмитрий Першин.
Программа: Раскрывая тайны дня
видео общество политика экономика Александр Яковлев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика