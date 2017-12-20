"Раскрывая тайны дня": ежегодный "гид пессимиста"

Издание Bloomberg опубликовало ежегодный "гид пессимиста". Это прогноз возможных неприятных событий в политико-экономической сфере на ближайшие десять лет. Трампа переизберут на второй срок; Facebook будет уничтожен фейковыми новостями; пенсионеры окончательно расколют Европу; банки окажутся беззащитными перед хакерскими атаками; деньги исчезнут, а курс виртуальной валюты биткойн подскочет до 100 тысяч доллларов; в Китае пересохнут все реки, а Ким Чен Ын умрет от сердечного приступа в 2019-ом году.

Наступающий 2018-ый год будет лучше или хуже? Этот и другие вопросы в программе "Раскрывая тайны дня" обсудили ведущий Александр Яковлев, политолог Дмитрий Абзалов и иеромонах Дмитрий Першин.