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Новости

05 декабря 2017, 02:00

Общество

"Раскрывая тайны дня": бойцы невидимого фронта

"Раскрывая тайны дня": бойцы невидимого фронта

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Героический образ разведчика был одним из самых ярких и значимых в истории советского кинематографа. Главный пример – Штирлиц. Также нельзя не вспомнить полковника Славина и разведчика Михаила Тулеева. На таких героев равнялись мальчишки, а девушки мечтали выйти замуж за подобного мужчину. Недавно режиссер Юрий Быков снял сериал "Спящие" про героическую работу сотрудников нацбезопасности. В результате его дико раскритиковали за пропаганду спецслужб, а он был вынужден написать покаянное письмо, где заявил, что снимать больше не будет.

Почему фильм вызвал такую реакцию? Правда ли, что весь мир – на карандаше у американских спецслужб? Эти вопросы, а также секреты современных разведчиков в программе "Раскрывая тайны дня" обсудили ее ведущий Алексей Тимофеев, политолог Дмитрий Абзалов и протоиерей Александр Абрамов.
Программа: Раскрывая тайны дня
видео общество безопасность Алексей Тимофеев
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