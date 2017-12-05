"Раскрывая тайны дня": бойцы невидимого фронта

Героический образ разведчика был одним из самых ярких и значимых в истории советского кинематографа. Главный пример – Штирлиц. Также нельзя не вспомнить полковника Славина и разведчика Михаила Тулеева. На таких героев равнялись мальчишки, а девушки мечтали выйти замуж за подобного мужчину. Недавно режиссер Юрий Быков снял сериал "Спящие" про героическую работу сотрудников нацбезопасности. В результате его дико раскритиковали за пропаганду спецслужб, а он был вынужден написать покаянное письмо, где заявил, что снимать больше не будет.

Почему фильм вызвал такую реакцию? Правда ли, что весь мир – на карандаше у американских спецслужб? Эти вопросы, а также секреты современных разведчиков в программе "Раскрывая тайны дня" обсудили ее ведущий Алексей Тимофеев, политолог Дмитрий Абзалов и протоиерей Александр Абрамов.