"Ее история": Может ли женщина быть счастливой без детей

В жизни каждой бездетной женщины когда-нибудь возникает вопрос: почему у меня так? Правдивый ответ на него зачастую причиняет слишком сильную боль. Об этом принято молчать. Но иногда женщины чувствуют потребность поделиться своими переживаниями. Может быть, чтобы их не слишком жалели. А может быть, чтобы другие не повторяли их ошибок.

О том, можно ли быть счастливой, не имея детей, рассказали Екатерина Табашникова, актриса Ольга Богданова, певицы Вика Цыганова, Роксана Бабаян, Полина Гриффис и Светлана Сурганова на телеканале "Москва Доверие".