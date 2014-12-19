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19 декабря 2014, 23:00

Общество

"Ее история": Может ли женщина быть счастливой без детей

"Ее история": Может ли женщина быть счастливой без детей

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В жизни каждой бездетной женщины когда-нибудь возникает вопрос: почему у меня так? Правдивый ответ на него зачастую причиняет слишком сильную боль. Об этом принято молчать. Но иногда женщины чувствуют потребность поделиться своими переживаниями. Может быть, чтобы их не слишком жалели. А может быть, чтобы другие не повторяли их ошибок.

О том, можно ли быть счастливой, не имея детей, рассказали Екатерина Табашникова, актриса Ольга Богданова, певицы Вика Цыганова, Роксана Бабаян, Полина Гриффис и Светлана Сурганова на телеканале "Москва Доверие".
Программа: Её история
дети программы Светлана Сурганова архив Екатерина Табашникова Роксана Бабаян Ольга Якоб Полина Гриффис
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