"Ее история": Актрисы и певицы

Вика Цыганова, Екатерина Табашникова, Ирина Мазуркевич, Ирина Цывина делятся своими историями с телезрителями. Что для женщины важнее? Всепоглощающая любовь к мужу, дети или самореализация? Об этом в программе "Ее история".